Buscará PAN que bancadas se sumen a iniciativa de preventa

Para avanzar de una manera más rápida en materia de infraestructura, el diputado del PAN Carlos de la Fuente buscará que mas bancadas se sumen a la iniciativa de las preventas de los departamentos que busca proteger a los clientes inmobiliarios.

El pasado viernes El Horizonte dio a conocer que el grupo legislativo del PAN presentó reformas al Código Civil y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, en las cuales se establecen candados para aquellos desarrolladores de complejos departamentales que quieran hacer preventas antes de si quiera iniciar la construcción del edificio.

“Tenemos que dar la certeza jurídica a los ciudadanos que tienen algún tipo de adquisición y te puedo decir que yo vivo una de esas situaciones, de una preventa que compramos en el 2018 y desgraciadamente hasta ahorita no se ha hecho nada en ese predio y a los demás inversionistas solo les regresaron su dinero, sin intereses ni nada.

“Por lo cual cuando vi la nota, no solo me preocupé, si no, me vi reflejado en la nota por la situación que vivimos y creo que se deja muy vulnerable a los ciudadanos, porque cada vez es más frecuente esta situación fraudulenta, en donde luego no les quieren ni siquiera regresar sus inversiones o se las regresan cuatro o cinco años después sin ningún interés de por medio, por eso necesitamos avanzar, lo voy a platicar con los compañeros de otros grupos legislativos”, dijo De la Fuente.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona dijo que él y su grupo legislativo están dispuestos a suscribirse a esta iniciativa que es en bien de los ciudadanos.

“Por supuesto (que se sumarían), todo lo que beneficie a la gente nosotros vamos a estar ahí para estudiar y en su caso aprobar también las propuestas, es algo que ya comentamos y de lo cual estamos a favor”, dijo Gaona.

Comentarios