Buscan ofertas por Buen Fin pese a la lluvia y el frío

¡Qué bárbaros! Ni la lluvia ni el frío los detiene para disfrutar del Buen Fin y buscar las mejores ofertas en el Centro de Monterrey.

Por: David Cázares

Noviembre 20, 2022, 17:45

Ni el frío ni la lluvia detuvieron a los regiomontanos de buscar ofertas por el Buen Fin en el Centro de Monterrey.



El corredor comercial Morelos lució con una afluencia moderada, pero constante, de gente que visitaba los diversos establecimientos.



La temperatura de un solo dígito que se registró durante la tarde del domingo no fue impedimento para que los ciudadanos salieran a cazar descuentos.





“Compré yo siete piezas y fueron casi $700 pesos, entonces fueron como $100 pesos cada una; nada más nos faltó el paraguas”, platicó Esmeralda.



“Está tranquilón, no hace tanto frío tampoco y no es como que nos vayamos a mojar bastante; fuimos a comprar ropa y regalos”, dijo por su parte José Loera.



Las prendas de temporada fueron una de las elecciones predilectas por los compradores, entre abrigos, bufandas, guantes y demás.



“Compramos zapatos, chamarras, bolsas, de todo un poco para el invierno, preparándonos”, dijo, Israel Pérez.



“Me compré la gorrita, aproveché a lo máximo; a la gente no le importa la lluvia, le importa andar comprando”, aseguró Francisco Lara.



Incluso, hubo quienes no son de Monterrey y decidieron salir a ver que ofertas encontraban para llevar a sus casas.



“Venimos de vacaciones y de una vez al Buen Fin que le dicen; andamos viendo los zapatos, también ropa, y a comer más que todo”, aseguró Paty Salazar.



Los comerciantes aseguraron que pese a las condiciones del clima la afluencia de personas se mantuvo en buenos niveles para los negocios.



“Sí hay bastante gente, con todo y el frío y la lluvia sí hay gente; están tranquilas las ventas como quiera, pero esperemos que se pongan mejor”, compartió Rosy García.