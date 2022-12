Buscan diseñar sistema que reduzca brechas de desigualdad

Especialista asegura que es falso que el pobre sea pobre porque quiere, y recalcó que muchos se quedan así por el entorno en el que viven

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 09, 2022, 10:58

El informe de Movilidad Social que presentó el Consejo Nuevo León es un mensaje e instrumento que no sólo le sirve y que va dirigido al gobierno, sino a todos los sectores, pues desnuda los motivos por los cuales una persona no progresa socioeconómicamente, aunque trabaje toda su vida.



Lo anterior lo señaló la secretaria Técnica del Consejo Nuevo León, Ana Fernanda Hierro, quien dijo que con base en este estudio se puede diseñar un sistema multifactorial que reduzca las brechas de desigualdad en Nuevo León.



“No se necesita una estructura administrativa, sino un esfuerzo articulado entre gobierno, empresarios, academia y sociedad.



“Hay que pensar en un sistema más que una institución que nos permita diseñar desde cuestiones de regulación, normas, leyes, cuestiones de diseño de política pública, atención y programas. Este tiene que ser un esfuerzo multifactorial y multisectorial. Hay una posibilidad de hacer un diseño, una estrategia que realmente entienda estas claves”, apuntó.



Y es que dicho informe, que analizó la movilidad social de los nuevoleoneses; es decir, el progreso o retroceso socioeconómico, arroja que el 44% de las personas que nacen en estratos pobres así se quedarán toda su vida.



En el caso de la zona metropolitana, es el 30%, pero en el caso de la zona periférica es el doble.



Lo anterior se debe, según Hierro, a que aunque trabajen toda su vida, algunas personas tienen menos oportunidades y servicios.



“No todo mundo tiene las mismas oportunidades, nos da una mirada detallada, minuciosa, de cuáles son las condiciones del estado y qué cosas suceden alrededor de la persona, que limitan o facilitan que tenga mejores condiciones de vida a lo largo de un periodo largo de tiempo”, indicó.



Agregó que esto echa por tierra la idea de que “el pobre es pobre porque quiere”.



“Hay personas que, aunque le echen todas las ganas del mundo no lo van a poder modificar, eso tira el tema del pobre es pobre porque quiere, tiene que ver con condiciones estructurales de donde vivimos.



“Qué tanto tú o yo, de acuerdo a donde nacimos, la educación que tuvimos, de acuerdo a nuestro color de piel, tenemos acceso a oportunidades que nos permiten mejorar esas condiciones”, apuntó Ana Fernanda Hierro.

En una comparación con el área metropolitana y los municipios que no forman parte de ella, se encuentra que por las cuestiones que tienen que ver con el acceso a servicio, a equipamientos, el costo que representa la vida en ese entorno da más oportunidades que vivir en la periferia de la zona metropolitana.