Buscan diputados y alcaldes juicio político por recursos

Foto: Cortesía

El legislador Carlos de la Fuente, aseguró que hay municipios rurales que enfrentan problemas por no recibir aún las aportaciones correspondientes.

Por: David Cázares

Noviembre 09, 2022, 17:27

Ante el incumplimiento del Ejecutivo de publicar algunas reformas en el Periódico Oficial, particularmente la modificación que busca garantizar que los recursos a los municipios se entreguen a tiempo; diputados y alcaldes ya alistan juicios políticos.



El coordinador de la banca del PAN, Carlos de la Fuente, informó que las acciones van contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, y la titular del Periódico Oficial, Verónica Dávila.



Y es que el legislador aseguró que actualmente hay municipios rurales que enfrentan problemas debido a que no se les ha entregado aún las aportaciones estatales que les corresponden.







Además, el diputado advirtió que esta semana buscarán reformar la Constitución para que exista un castigo cuando no se realicen las entregas de recursos municipales, una iniciativa que, dijo, a petición del Gobernador no se había presentado.



En su lugar, recordó De la Fuente, para garantizar sanciones ante posibles retrasos, los legisladores aprobaron una modificación a la Ley de Coordinación Hacendaria, sin embargo, no ha sido publicada por el Ejecutivo.











Se espera que el juicio político contra los funcionarios comience a avanzar a partir del próximo lunes.