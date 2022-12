Buscan controversia constitucional contra Samuel García

La propuesta para que no se aplique el Presupuesto 2022 fue planteada por el líder de la bancada del PAN Carlos de la Fuente.

Por: Olivia Martínez

Diciembre 21, 2022, 20:12

El Congreso de Nuevo León busca promover una controversia constitucional contra el gobernador Samuel García y demás autoridades estatales que son responsables de no haber presentado ante la legislatura el Presupuesto Estatal para el 2023.

La propuesta la planteó el líder de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, durante la sesión de este miércoles en el Congreso Local.

Sería ante autoridad local o federal.

Y es para que no se aplique el presupuesto 2022.

De la Fuente dijo que la Constitución Política es muy clara: cuando no se logran acuerdos y no se publica el del próximo año, se utiliza el del año anterior, pero cuando lo hacen de manera intencional, como lo hicieron en este caso, no lo marca la Constitución.

'Y eso lo estamos peleando', expuso.

El dictamen señala: 'Se aprueba analizar por medio de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo y en su caso presentar la Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, ya sea en el ámbito local o federal según se determine, en contra de los actos y la omisión de presentar el proyecto de presupuesto de Egresos para el 2023, como por la probable reconducción ilegal del presupuesto 2022, por parte del Poder Ejecutivo de su titular, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General, de su titular y de toda autoridad que sea responsable'

Eso es en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política Local.

Además se promueve el recurso contra actos u omisiones de cualquier autoridad.

El punto de acuerdo fue aprobado con 28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.

Esto es ante el anuncio del gobernador y del Tesorero, Carlos Garza, de que a partir del 1 de enero del 2023 aplicarán el mismo presupuesto del 2022.

De la Fuente dijo que lo más probable es que el Congreso utilice los servicios de un despacho jurídico.