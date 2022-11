Busca Samuel García tumbar proceso de selección de Fiscal

El gobernador Samuel García presentará una controversia constitucional ante SCJN contra actos del Congreso para buscar frenar proceso de designación del Fiscal

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 15, 2022, 14:37

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, busca tumbar el proceso de selección de Fiscal General del estado, por lo que presentará una controversia constitucional.



Y es que el mandatario estatal publicó un documento con fecha de hoy 15 de noviembre, en el que se señala que promueve una controversia contra el Congreso del estado.



“De conformidad con lo establecido por el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 10, 11, 14 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 10, fracción / de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



“Como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, ocurro a promover CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL contra actos del Congreso del Estado de Nuevo León”, se lee en el documento.



El proceso del Fiscal ha tenido una serie de “trabas” desde que inició y es que se han presentado diversos amparos en contra de la selección del Comité de Selección y contra el proceso en sí.



Se ha hablado que debido a suspensiones provisionales el proceso debe pararse, sin embargo, ha continuado y de los 63 aspirantes que cumplieron con los requisitos 4 fueron presentados al gobernador.

Entre ellos quedaron el ex alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza Santos; el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce Jardón; el ex director de la Agencia Estatal de Investigación, Guadalupe Saldaña Vargas; y ex secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Genaro García de la Garza. De ellos, De la Garza Santos fue vetado por el gobernador.