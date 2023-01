Busca Nuevo León unión con Tamaulipas por agua del Pánuco

El estado de Nuevo León pretende entablar una mesa de negociación con Tamaulipas para lograr apoyo federal y en conjunto poder traer agua del río Pánuco

Por: Rosalinda Tovar

Enero 25, 2023, 14:19

Nuevo León busca negociar con Tamaulipas para trabajar en conjunto por un proyecto para garantizar el abasto en ambas entidades, con el que se extraerá agua desde el río Pánuco.



En rueda de prensa, el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que el estado cuenta con la ventaja de la concesión de 15 metros cúbicos (m3) de ese afluente, el cual se ha puesto sobre la mesa para llegar a un acuerdo.



“El señor gobernador ha estado hablando de que se busca una mesa de negociación con el estado de Tamaulipas para tener un proyecto conjunto con el apoyo federal para el agua del río Pánuco.



“Nosotros tenemos la ventaja de que el estado de Nuevo León cuenta con una concesión de 15 metros cúbicos por segundo del Pánuco, Tamaulipas no la tiene, entonces esa es una ventaja que Nuevo León pone en la mesa, pero se requiere definitivamente el apoyo federal porque son inversiones muy importantes”, indicó el funcionario.



Ayer, el gobernador Samuel García reveló que ha dialogado con su homólogo de Tamaulipas, Américo Villarreal, sobre realizar el proyecto de manera conjunta.



“Yo he hablado con Américo, fue senador conmigo, es amigo y hemos platicado que no hay ningún estado que pueda con el Pánuco solo.



Si no nos unimos Nuevo León, Tamaulipas y Federación, es imposible el financiamiento”, dijo el mandatario.



Por otro lado, Barragán recordó que se sigue trabajando en la instalación de pozos profundos, el segundo acueducto de El Cuchillo y la presa Libertad, fuentes que darán entre 8 a 9 m3 adicionales en la capacidad de abastecimiento para la ciudad.



No obstante, se pretende contar con una reserva de un 25%, la cual provendrá de otros proyectos, como el reúso de agua potable indirecto, y la desalinización de aguas salobres que se encuentran en zonas subterráneas al norte del estado.