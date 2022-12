'Bronco' planea ir contra quienes lo encarcelaron

El exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón “Bronco”, aseguró este lunes que buscará accionar contra aquellos que lo metieron a prisión “injustificadamente”.

Tras retirarle su arresto domiciliario, durante su asistencia a firma en la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas), dijo que analiza la forma en que se reparará el daño cometido.



El Bronco fue detenido el pasado 15 de marzo acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la Presidencia de la República en 2018 y una vez en el Penal de Apodaca le notificaron otra orden de aprehensión por abuso de autoridad.

“El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno o simplemente para distracción no es bueno, se daña no solamente la persona sino también la familia”, sostuvo.

El exmandatario estatal no descartó la posibilidad de regresar a la política en un futuro.

“Es decir, soy un ente político, estoy trabajando ahorita yo; todo este tiempo lo he dedicado a tener contacto con la gente a través de las redes sociales, me ha ido bien. Tengo la posibilidad de estar influyendo o tratando de influir, en mi opinión, con la gente que me sigue entonces sí tengo que trabajar en eso, no estaré solamente viendo pasar las cosas”, compartió.