Bebé de joven hallada sin vida estaba en su vientre

Confirman familiares de Martha Ramírez que el bebé que esperaba, fue encontrado dentro de su vientre, tras las dudas luego del hallazgo del cuerpo de la joven

Por: David Cázares

Diciembre 05, 2022, 10:13

El bebé de Martha Ramírez Luis, la joven embarazada hallada sin vida en Escobedo, se encontraba en el vientre de su madre, según confirmaron familiares de la víctima.



Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, durante días permaneció en incógnita el paradero del producto ante la poca información que brindó la autoridad a los deudos.



Se espera que durante la noche de este lunes ambos cuerpos sean entregados para la debida sepultura.



'A lo mejor me lo entregan en la noche primeramente Dios, yo espero que ya porque la verdad quiero llorarle a mi hija y llevar mi duelo.



'Me enseñaron a la bebé y la iban a devolver pero me ayudaron para que no lo hicieran y que también la veláramos', explicó Maricela Luis, madre de Martha.



Los familiares ahora se encuentran en incertidumbre por el costo de los servicios funerarios, pues carecen de recursos económicos para costearlos.



'Yo no contaba con que iban a ser las dos, voy a velar a la bebé y a ella', lamentó Maricela.

Fue el pasado 26 de noviembre cuando Martha desapareció, en Escobedo, en compañía de su amiga Claudia González.



Los cuerpos de ambas fueron localizados en una bodega días más tarde, el 30 de noviembre.