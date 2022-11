'Bateará' PAN propuesta de incremento a predial en San Pedro

Advierte PAN que incremento aprobado por cabildo de San Pedro se topará con 'pared' en el Congreso; PRI y Movimiento Ciudadano analizan su postura

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 01, 2022, 7:53

En el Congreso de Nuevo León, la aprobación del aumento al impuesto predial de San Pedro que pide el alcalde Miguel Treviño está en la “cuerda floja” pues el PAN, que es mayoría, ya definió que votará en contra y el PRI y MC dijeron ayer que no es un hecho que avalarán, pues apenas entrarán en análisis.



En tanto, colectivos de vecinos alistan acciones para combatir legalmente la pretensión de Treviño, de aumentar, por segundo año consecutivo, el impuesto predial, en esta ocasión en 13 por ciento.



Para ello, vecinos y abogados están armando “operativos” de amparos mediante los cuales buscan que no se les aplique a quienes lo soliciten. Y es que ayer fue el último día para que los municipios presentaran la petición de que el Congreso les avale una actualización de sus tablas catastrales, es decir, que puedan aumentar el predial.



Ante esto, Miguel Treviño se presentó ayer en el Congreso local, donde se entrevistó a mediodía con la bancada del PRI, y por la tarde con Movimiento Ciudadano.



El coordinador del PRI, Heriberto Treviño Cantú, dijo que el alcalde sampetrino los buscó para explicarles sus motivos y lo recibieron y escucharon, pero que no comprometieron una postura a favor.



“Se le recibió por una cortesía como cualquier alcalde que nos busca, sin embargo, nos explicó los temas del porqué, ahí lleva sus fundamentos y motivos del porqué quiere hacer este incremento y nosotros únicamente escuchamos, se recibió por cortesía política.

“No es un hecho (que lo vamos a aprobar), únicamente él (Miguel Treviño) pide una cita, no le podemos negar una cita a nadie. Nosotros lo escuchamos, de alguna manera, vamos a analizar, escuchar, con los técnicos de nosotros, ver bien los montos que está precisando”, indicó.



En tanto, el diputado del PAN, Luis Susarrey, reiteró que su bancada votará en contra porque les parece insensible y desmedido un segundo aumento.



“Ya hubo un aumento el año pasado del 25%, por esos motivos los diputados del PAN estamos en contra del aumento y en ese sentido vamos a votar en contra en el Congreso.



“Entendemos que los servicios cuestan, pero también hay que ser empáticos, hay que aprovechar el presupuesto que se tiene hoy para tener mejores obras y mejores servicios”, dijo el panista.



Sandra Pámanes, vicecoordinadora de la bancada de MC, expresó que una vez que se cerró el plazo, empezarán a analizar los expedientes para tomar una decisión.



“Nosotros estamos por recibir, apenas se leyó en cartera el traslado de los expedientes o las solicitudes, vamos a analizar muy a profundidad para saber el contenido, cuáles son las bases y sobre todo seremos muy cuidados de que verdaderamente traiga el fundamento.



“Este estudio de la junta municipal catastral que traiga el aval y el estudio más necesario para poder ser considerado, hasta ahí podemos decir que evaluaremos y tomaremos una decisión”, expresó.



El pasado 18 de octubre, el cabildo de San Pedro aprobó un incremento promedio de 13% a los valores catastrales que de ser aprobado se aplicaría a los sampetrinos en 2023 y 2024, sin embargo, en algunos casos el aumento sería de hasta 51 por ciento.



Dicho incremento se suma al de 25% que se aprobó en diciembre pasado y se aplicó a partir de este año.



En primera instancia ya fue aprobado por el Cabildo de San Pedro, pero aún falta que se analice en el Congreso del estado para ver si se avanza en el siguiente paso, aprobándolo, o se da marcha atrás.

