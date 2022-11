Avistamientos de osos van en aumento en el sur de Monterrey

Las autoridades han recomendado ante la situación no alimentarlos, no correr, no fotografiarlos y evitar acariciarlos.

Por: Devany Gámez

Noviembre 08, 2022, 21:13

Cada vez es más frecuente que los osos negros tengan cercanía con las personas, tal como el caso donde un oso se atravesó en una pedida de matrimonio en Chipinque, o en las facultades que se encuentran en Mederos, donde los alumnos constantemente graban los avistamientos de los osos.

Por ello debemos tener en cuenta estas precauciones:

- No alimentarlos

- No correr para alejarnos de ellos

- No acercarnos a fotografiarlos

- De ninguna manera tratar de acariciarlos

Esto con el fin de evitar algún accidente, además, si te encuentras en peligro deberás llamar al 911 para que elementos de Protección Civil acudan al área para auxiliarte y evitar un posible ataque.

Hay que tener en cuenta que actualmente será muy común verlos ya que es temporada donde ellos bajan por comida pues pronto entrarán en hibernación.