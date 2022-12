Avanza bloque opositor: aprueba en comisiones presupuesto

Sesiona Comisión del Congreso local, integrada por diputados del PRI y el PAN, en donde aprueban reformas al Presupuesto estatal vigente del 2022

Por: Olivia Martínez

Diciembre 15, 2022, 14:59

En comisiones de dictamen, el bloque opositor integrado por PRI y el PAN en el Congreso Local aprobó reformas al Presupuesto estatal vigente del 2022 para ejercer en el 2023 un total de 132 mil 688 millones de pesos, que fortalece a municipios, a organismos autónomos y a organizaciones no gubernamentales, con lo que arrecia el enfrentamiento con el gobernador Samuel García.



La Comisión de Presupuesto sesionó y por mayoría de votos aprobó, primero, reformas a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley del Instituto de Control Vehicular, así como a la ley de Ingresos.



Los diputados rechazaron incrementos solicitados por el gobernador Samuel García para las tarifas de las plataformas digitales de taxis.



Y tumbaron la petición del mandatario que buscaba aumentar al 100 por ciento el cobro a negocios por las licencias de expendio de alcohol.



Además, no prosperó la petición estatal para cobrarle a los automovilistas foráneos, es decir, a los que circulan con placas vehiculares de otros estados, un impuesto especial por desplazarse en la zona metropolitana de Monterrey.



En sesión extraordinaria, los asuntos se pasaron al pleno para su aval definitivo.



El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Eduardo Gaona, denunció que es un presupuesto 'espúreo' y que por ilegalidad será judicializado ante la Suprema Corte de Justicia.



Gaona alegó que cuando el gobernador no envía su proyecto de Egresos, como sucedió en este caso, aplica el del año anterior ajustándolo a la inflación.



Aseguró que el Congreso no puede aprobar reformas al Presupuesto 2022, porque eso es ilegal.