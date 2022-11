Aumenta 10% ingresos del Gobierno del Estado

Las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y Municipios, Hacienda del Estado y el marco normativo del Control Vehicular pretenden ingresos por 140 mil mdp.

Por: Javier Torres

Noviembre 07, 2022, 21:03

En medio de las pugnas por el nombramiento del nuevo Fiscal del Estado y de la aprobación para que le Congreso avale el nombramiento del titular de la SAT local, el gobierno del entregó a los legisladores una propuesta de Ley de Ingresos 2023.



Ayer el Gobierno del Estado entregó, por medio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y Municipios, así como, la Ley de Hacienda del Estado y el marco normativo del Instituto de Control Vehicular para el ejercicio fiscal 2023, con lo que pretende ingresos por 140 mil millones de pesos, un 10 por ciento más que en 2022.



En este documento se señala que no se proponen nuevos impuestos y solo se aplicarán las actualizaciones necesarias.



El ejecutivo indicó que la situación de estabilidad financiera del gobierno de Nuevo León, aunado a la aprobación de Ley de Ingresos Federal, permitieron tener listos los documentos entregados ayer.



Sin embargo, fuentes al interior del Congreso local señalan que no se pueden presentar por separado estas propuestas, ya que a nivel nacional aún no se aprueba el presupuesto federal.



Por otra parte, en la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado, se propuso mantener el esquema de la Línea de Crédito Global Municipal. Gracias a esto, los municipios de Nuevo León podrán acceder a financiamientos por un monto global de 2 mil 374 millones de pesos.



También, se plantea el acceso por parte de los municipios a financiamiento de garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.



En materia de control vehicular se propuso que los propietarios de los vehículos con placas expedidas por otra entidad federativa, que circulen en la Zona Metropolitana de Monterrey, obtengan un permiso de estancia temporal. De igual manera, se propone continuar con el Programa ‘’Ponlo a tu nombre’’ que entrega a la ciudadanía facilidades para la inscripción de vehículos modelo 2014 y anteriores.