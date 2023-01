Augura Samuel García un 'boom' económico para Nuevo León

Señala Samuel García que es el momento para que el plan de gobierno quede bien implementado para enfocarse en recursos e inversión en beneficio de Nuevo León

Por: Brian Jiménez

Enero 25, 2023, 12:20

Luego de elogiar el gran funcionamiento que ha tenido Nuevo León desde su llegada a la gobernatura, Samuel García auguró que se vendrá un 'boom' al Estado.



'Va a ver muchos home runs y que Mariel viene con torta bajo el brazo', expresó.



'Algo hay por ahí porque yo si estoy viendo que Nuevo León va a tener un boom', dijo.



Argumentó que con la alineación de Congreso, alcaldes, Gobierno Federal y Gobierno Local, no hay quien los pare, por lo que llamó a todos los niveles a la unión.



Sostuvo que el boom puede ser coyuntural y no siempre los hay, por lo que hay que pensar como estadistas a 20 años por lo que el modelo que Nuevo León planteó se lleva un año afinando para que exista un buen resultado y mucha derrama.



'Vienen a mi juicio muchas coyunturas muy importantes para Nuevo León y por eso también este es el momento de que nuestro modelo de gobierno quede bien impregnado y bien implementado en el sentido de igualdad para todas las personas, el enfocarnos en seguir teniendo mucha riqueza, mucha inversión', expresó.



También, dijo que un gobierno tiene la tarea de las 4 R y dijo que a todos les debe llegar el beneficio de este boom económico que se aproxima.



'Recaudar, regular, redistribuir y revolucionar', explicó.



Ante esto, Samuel García agradeció al Congreso su colaboración para tener una Nueva Constitución, con nuevos derechos aptos para aplicarse desde su inicio, hasta el 2050.



Expresó que ya se trabaja en conjunto con el Consejo Nuevo León para una Nueva Estrategia para el 2040 y este boom llegue en trinomio con esta estrategia y la Nueva Constitución.



'Eso es lo importante de ir al mundo, eso es lo importante de estar en convenio con la ONU, por que ellos están viviendo otras realidades que pueden servir para Nuevo León', apuntó.



Finalmente, advirtió que el reto que se aproxima es grande, debido a que la bonanza trae consigo efectos colaterales.



'En los últimos 10 años crecimos 40 por ciento en población, de 4 millones, hoy somos 6.1 (millones) y a como pinta la cosa con esto que viene volveremos a crecer 45 por ciento en los siguientes 10, vamos a ser entre 9 y 10 millones de habitantes en 2032', aseveró.



Y haciendo alusión a las diferencias que en meses anteriores se suscitaron entre algunos alcaldes, el Congreso y el Gobierno de Estado, llamó a la unión ante este reto.



'Ese es un reto que no permite 1 minuto más peleados, 1 más sin comunicarnos, 1 minuto más perdiendo el tiempo, esos 3 millones de habitantes que van a llegar por el éxito económico de Nuevo León van a requerir servicios', aseveró.