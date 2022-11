Ataques de Gobernación a Samuel son absurdos: Santiago Creel

Para el diputado federal panista, Santiago Creel, la postura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cae en la ilegalidad

Por: David Cázares

Noviembre 01, 2022, 12:29

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, calificó de ilegales y absurdas las descalificaciones pronunciadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, contra el gobernador Samuel García.



'Es absurdo porque en primer lugar es obligación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional estar aquí, no es algo por lo que tenga que venir de manera facciosa el secretario a señalar a los gobiernos de oposición', señaló el legislador federal.



En semanas anteriores, el titular de la Secretaría de Gobernación emprendió una gira para convencer a diversos Congresos de apoyar que las Fuerzas Armadas extiendan su presencia en las calles hasta 2028.



Durante esas visitas, Adán Augusto López llegó a calificar a Samuel García de egoísta e hipócrita.



Para Creel, la postura del funcionario federal cae en la ilegalidad.



'Si actitud es facciosa, es ilegal, sus funciones son para generar estabilidad política y no para venir a dividir el país', dijo.



En ese sentido cuestionó que los señalamientos se enfoquen en administraciones estatales que no pertenecen a la 4T.



'Qué raro que no señale a los suyos, verdad, que volteé a ver a Colima, Zacatecas, Morelos, Michoacán, a todos los estados como están desbordados por la violencia', destacó.



Sin embargo, el diputado confió que el gobernador de Nuevo León sabrá anteponerse a las críticas de Gobernación.



'El gobernador sabe muy defender los intereses del estado, yo ayer estuve con él y tuve una larga y productiva conversación sobre temas nacionales, no locales', reveló.



Santiago Creel acudió este martes a una ponencia junto con el priista Francisco Cienfuegos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL.