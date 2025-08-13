Asisten a clases de inglés policías de Monterrey

La capacitación en una segunda fase arrancó este martes en la Academia de Policía, en la que se brindan conocimientos básicos del idioma inglés para el Mundial

Como preparación para el Mundial 2026, en Monterrey se está capacitando con clases de inglés al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta formación tiene como objetivo fortalecer las habilidades comunicativas del personal que brindará atención a visitantes nacionales e internacionales durante el evento, informó el municipio en un comunicado.

Al concluir el curso, los cadetes y policías recibirán dos reconocimientos: el primero por su compromiso y por haber adquirido herramientas para la atención al visitante, cultura turística, identidad local y protocolos de seguridad, además de prevención de la violencia y atención a emergencias.

Un segundo reconocimiento lo otorgará del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, por haber concluido satisfactoriamente la capacitación en inglés.

De acuerdo con el gobierno municipal, el objetivo es contribuir a que Monterrey se convierta en un destino seguro, preparado y confiable para recibir a los turistas extranjeros del evento deportivo.

Además, esta capacitación es para que los oficiales cuenten con habilidades específicas en atención a turistas, control de multitudes, actuación en espacios públicos de alta concentración y manejo de crisis, fortaleciendo así su preparación para servir con profesionalismo y eficacia.