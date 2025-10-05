Asiste PC a bendecir binomios en parroquia San Francisco de Asís

Los binomios de rescate y de asistencia de Protección Civil a recibieron la bendición por parte del sacerdote Fermín González Romero

En un ambiente de fiesta, unión y religión, en la parroquia San Francisco de Asís se realizó la bendición hacia las mascotas.

Siguiendo la tradición, los feligreses acudieron al templo a misa y a disfrutar de la feria, pan de elote, churros y demás.

Entre los asistentes participaron los binomios de rescate y de asistencia de Protección Civil a recibir la bendición por parte del sacerdote Fermín González Romero, con el objetivo de continuar con sus labores y regresar con bien.

Además, los dueños de las mascotas destacaron la importancia de cuidar a los animales de compañía y verlos como parte de la familia.

Dentro de la capilla, se llevaron flores a los santos como parte de la celebración parroquial.