Así ocurrió el fatal accidente entre tren y camión en García

El fatal accidente dejó a 19 pasajeros del camión urbano lesionados y al conductor de un vehículo particular sin vida en el municipio de García

Por: Redacción INFO7

Noviembre 02, 2022, 17:00

Una cámara de seguridad captó el momento exacto cuando el tren se impacta contra un vehículo particular y posteriormente con un camión de la ruta urbana 155 en el municipio de García.



El fatal accidente se registró a temprana hora de este miércoles sobre el bulevar Heberto Castillo y Carretera a García, en la colonia Las Haciendas, en el municipio de García.



El percance dejó al conductor de un vehículo particular sin vida y a 19 pasajeros del camión urbano lesionados, mismos que fueron trasladados al Hospital de Zona 21 del IMSS y al Hospital Universitario.



De acuerdo con las imágenes, el conductor de la ruta 155 y un vehículo en color rojo circulaban en dirección del municipio de García hacia Santa Catarina, sin embargo, al llegar a las vías no hicieron alto total y fueron impactados por el tren.



El video muestra el momento en que la ruta urbana es impactada por el tren y esta a su vez arrastra al vehículo en color rojo, el cual quedó volcado y completamente destrozado.



Algunos pasajeros entrevistados por INFO7 en el lugar señalaron que el chofer de la ruta urbana manejaba a exceso de velocidad y no hizo alto en las vías del tren.



Por su parte, el director de Protección Civil del municipio de García, Daniel Betancourt, informó que el accidente se debió a la falta de precaución.



Sin duda, este accidente hace recordar al trenazo ocurrido el 18 de diciembre del 2020 en el municipio de Santa Catarina.

Te puede interesar: Se cumplen 20 años del trágico accidente entre un ruta 120 y el tren

En esa ocasión el conductor de la extinta ruta 120 intentó ganarle el paso al tren cuando los pasajeros se dirigían a sus trabajos cuando alrededor de las 05:30 horas.



Aunque los pasajeros le gritaron al chofer que se detuviera, este hizo caso omiso y segundos después fue impactado por el tren.



Ese día fallecieron 16 personas, 17 más resultaron heridos.



Por su parte, el chofer identificado como Víctor Hugo García Rivera, se entregó a las autoridades un año después de haber huido de la escena.