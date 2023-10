Asegura secretario que movilidad va 'por ruta correcta'

"Eso nos permite que ya se elimine el tema de incrementos en la tarifa, que se venía dando año con año, o al menos se amagaba con el incremento. No sé si se han dado cuenta, ya no ha habido el tema de los transportistas de aumentar tarifas, porque la respuesta del gobierno es: ahí está el pago por kilómetro, incorpora tus unidades al pago por kilómetro y ya no vas a tener el problema de costos, y eso no le repercute al usuario', detalló.