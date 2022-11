Asegura Estado que municipios adeudan $4,000 mdp

Detectan organismos omisiones por parte de los municipios con respecto a las retenciones hechas a trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 11, 2022, 9:00

Tras darse a conocer que el Estado congeló cuentas a diversos municipios metropolitanos, el Gobierno de Nuevo León afirmó que existe un adeudo de alrededor de $4,000 millones de pesos por la falta de pago de distintos impuestos de los ayuntamientos.



Mediante un comunicado, se señala que entre el Sistema de Administración Tributaria del Estado (SATNL) y el SAT federal se detectaron omisiones por parte de los municipios con respecto a las retenciones hechas a trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).



Lo anterior, después de que los ayuntamientos pidieron la devolución de los saldos a favor derivados del impuesto, mismo que según la autoridad estatal no fue pagado por dichos gobiernos.



'Cumpliendo el mandato constitucional de que toda persona debe contribuir al pago de impuestos de manera proporcional y equitativa, exhortamos a los diversos entes de gobierno a pagar sus impuestos, sobre todo aquellos que son retenidos a los trabajadores pero que no se pagan a las arcas del Estado.



'En acciones de coordinación entre el SATNL y el SAT federal se han detectado omisiones concurrentes y créditos fiscales determinados por no enterar el ISR retenido a los trabajadores de municipios.



'Esto, pues diversos funcionarios públicos de municipios han solicitado sus devoluciones del impuesto sobre la renta producto de saldos a favor; sin embargo, no ha sido posible realizar esa devolución al trabajador porque los municipios no han pagado ese impuesto que retienen', se lee en el escrito.



Este viernes, INFO7 publicó que fuentes allegadas a los gobiernos municipales informaron que se embargaron las cuentas a varios ayuntamientos panistas y priistas, entre ellos, Apodaca, Guadalupe y San Nicolás, y se presume por los ediles que el acto está relacionados con la pugna que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General.

Además, se indicó que también se estaba haciendo auditorías y revisión de los pagos hechos a Simeprode.



'Por otro lado, como efectivamente se ha señalado, existen adeudos considerados como créditos fiscales derivados de falta de pago del impuesto sobre nómina, derechos de control vehicular, adeudos a SIMEPRODE, multas, entre otros.



En términos generales se tienen registros de adeudo por alrededor de 4,000 millones de pesos entre todos los entes de gobierno.



Es importante considerar que si bien el Estado ha cumplido a cabalidad con la entrega de recursos a municipios, estos también deben cumplir con sus obligaciones fiscales', precisa el documento.