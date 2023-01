Asegura Agua y Drenaje que no habrá cortes en suministro

Juan Ignacio Barragán consideró se debe reducir la extracción de agua en la presa Cerro Prieto, pero dependerá de las necesidades de consumo

Por: Olivia Martínez

Enero 25, 2023, 12:58

Agua y Drenaje de Monterrey aseguró que no habrá cortes en el servicio domiciliario.



El director del organismo, Juan Ignacio Barragán, indicó que ese no es tema por el momento.



'Nosotros no tenemos pensado hacer cortes, pregúntele a la Conagua, no sé de dónde sale esa información', expresó.



El funcionario consideró que sí se debe de reducir la extracción de agua de la presa Cerro Prieto, que tiene agua sólo a un 17 por ciento de su capacidad.



Sin embargo, aclaró que eso dependerá de que baje el consumo y de las necesidades de la comunidad.

Pide Nuevo León mantener decreto para que IP siga facilitando agua de sus pozos

Agua y Drenaje de Monterrey pidió que el gobierno federal renueve el decreto mediante el que la Iniciativa Privada aporta agua de sus pozos al Estado.



El director del organismo, Juan Ignacio Barragán, dijo que el tema, que dio buen resultado en la crisis hídrica, ya se está viendo.



El decreto, expresó, es de beneficio porque permite a la autoridad tener otras fuentes de abastecimiento de líquido.