Asegura Adrián renunció al PRI para buscar ser Fiscal

Adrián de la Garza señaló que cuenta con el perfil para ocupar el cargo de Fiscal General y aportar desde su experiencia para combatir la delincuencia

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 01, 2022, 14:50

Debido a que la convocatoria para el cargo de Fiscal General de Nuevo León tiene en sus requisitos no pertenecer a ningún partido político, el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señaló que renunció al PRI para poder inscribirse.



“Cuando supe de la convocatoria presente formalmente mi renuncia al partido para poder estar en condiciones de participar en la convocatoria”, dijo De la Garza.



En entrevista con INFO7, el también ex procurador mencionó que busca llegar a la Fiscalía pues señaló que cuenta con el perfil para poder aportar de forma importante en la situación que se vive en el estado.



Agregó que es momento de que la Fiscalía trabaje de forma armónica con el estado y las diferentes instituciones de seguridad, estatales, municipales o federales.



“Creo que mi perfil y mi experiencia pueden aportar mucho en estos momentos que está viviendo el estado, para poder disminuir los índices de violencia que se están presentando, hay que hacer una coordinación proactiva con el gobierno del estado ahora con la Fiscalía llamada independiente.



“Tenemos que trabajar de forma unida, en un mismo proyecto, un mismo sentido, para poder combatir la delincuencia y disminuir los índices delictivos”, agregó el ex alcalde de Monterrey.



De llegar al cargo, De la Garza aseguró que tendrá mano dura con quienes cometan delitos, así como, dijo, lo hizo cuando estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.



“Yo creo que mi experiencia y sobre todo mi actuar en toda mi vida me avala, yo ya fui procurador, a mí ya me probaron en ese sentido, en donde no me tiembla la mano para aplicar la justicia.



“Tengo la convicción muy clara de que vamos a hacer honor a los principios fundamentales de la Fiscalía o la procuraduría y quienes hayan cometido delitos van a ser sancionados y llevados ante los tribunales para que se ejerza justicia, sea quien sea, sea el apellido de quien sea, de donde venga”, apuntó.