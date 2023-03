Arte puede liberarte del miedo: Fina Ferrara

La artista y performance regiomontana Fina Ferrara habla sobre lo que significan sus obras y la emoción liberadora que expresan

Por: Luis Padua

Marzo 08, 2023, 9:21

Fina Ferrara camina sobre la mesa, come ansiosamente y llora, y no es que Fina haya perdido la razón, ella es un artista y performance regiomontana.

De las pocas artistas de Nuevo León con reconocimiento internacional, Fina cuenta en entrevista, que sus performance, obras que mezclan danza, trabajo corporal y teatralidad, son expresiones de sus sentimientos profundos que buscan generarle al público una experiencia artística.

“Viene de una necesidad interna de expresar y superar algo. Nace de una emoción que me perturba, que me incomoda y empiezo a indagar en esta emoción”, comentó.





En su obra más reciente descubrió que tomaba muy en serio ciertas cosas por condicionamientos sociales y por eso la llamó “Don't take yourself too seriously”, o no te tomes a ti mismo tan en serio.

El sorprendente y original trabajo de Fina Ferrara le acaba de hacer ganar un premio en Milán, Italia, por su trayectoria y mérito artístico, el cual está a punto de ir a recoger al Museo de Ciencia y Tecnología Leonardo Da Vinci de esa ciudad.

Para hacer el viaje, Fina está organizando actividades que le permitirán recaudar fondos, como una cena performance este sábado 11 de marzo en La Curaduría de Santa Catarina, a la cual usted puede acudir para apoyarla.