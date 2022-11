Arrancan hoy las entrevistas a aspirantes a fiscal General

Las entrevistas por parte del Sistema Estatal Anticorrupción se realizarán el viernes, sábado y domingo y no durarán más de 20 minutos

Por: Ernesto Ochoa

Noviembre 04, 2022, 10:51

El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se reunió ayer para evaluar si los aspirantes cumplieron con los documentos faltantes para la convocatoria a fiscal General de Justicia, quedando definido el calendario y reglas para las entrevistas a los 65 postulantes.



Durante la sesión, los integrantes de esa mesa de análisis se reunieron ayer a las 16:30 horas, en el piso 10 del Congreso de Nuevo León, en la encerrona acordaron de manera unánime que, tras la negativa de la Agencia de Administración Penitenciaria a entregar las cartas de no antecedentes penales a 54 de los aspirantes, este requisito ya no será un motivo para descalificar a los postulantes, ya que se privilegiará la presunción de inocencia.

Al respecto, Enrique Ogaz, presidente del comité, indicó: “Se ha empantanado el proceso por el Ejecutivo y por su bancada en el Congreso”, y agregó: “El tema de las cartas ya no sería un motivo de descalificación, porque la Comisión Anticorrupción del Congreso ya determinó esto”.





El lunes, la Comisión Anticorrupción del Congreso determinó que si la Agencia de Administración Penitenciaria no emitía las cartas de antecedentes no penales a los aspirantes a fiscal General de Justicia, se dará por hecho que los postulantes no han tenido expedientes judiciales y cumplirán con los requisitos de la convocatoria.



Y sobre las entrevistas, Ogaz indicó se realizarán el viernes, sábado y domingo y no durarán más de 20 minutos. Abundó que es obligatorio que los aspirantes acudan y al finalizar la comparecencia la enviarán Comisión Anticorrupción.



Una fuente al interior del Comité informó que el sábado acudirá a las 14:00 horas el exalcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia, Adrián de la Garza. Ese mismo día se presentarán ante el comité el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, y la fiscal en Feminicidios, Griselda Núñez.