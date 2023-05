Arranca Operativo Panteones por el 10 de mayo

Protección Civil de Nuevo León puso en marcha el operativo en donde más de 30 elementos estarán realizando recorridos en todos los panteones de la metrópoli

Por: Brian Jiménez

Mayo 10, 2023, 8:18

Este 10 de mayo, Proteccion Civil de Nuevo León desplegó el Operativo Panteones con motivo del Día de las Madres y la gran afluencia de personas que se espera en los camposantos de Nuevo León.

Comandados por el director de la dependencia, Erik Cavazos, los elementos de rescate iniciaron labores en el Panteón de Dolores, sin embargo, los más de 30 rescatistas con unidades equipadas, tendrán presencia en todos los panteones del área metropolitana.

Y recomendaron no sentarse, no correr y no caminar sobre las lápidas, además de acudir bien alimentados y con suficiente agua para beber.

Refirió que también existe la presencia de panales de abejas, por lo que exhortó a los visitantes reportar el hallazgo de alguno.

Se espera una afluencia de al menos 500 mil personas en los 130 panteones de Nuevo León.

La corporación de auxilio, se mantendrá al pendiente en los próximos días.