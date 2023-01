Arranca construcción de mega puente Díaz Ordaz-Ordóñez

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, dio el banderazo de arranque a las obras de construcción de este puente con el que se buscará aligerar la carga vial

Por: Brian Jiménez

Enero 12, 2023, 11:23

Este jueves, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, dio el banderazo de arranque a la construcción del mega puente Díaz Ordaz-Manuel Ordóñez.



Este primer cuerpo de la obra tendrá una duración de cuatro meses y beneficiará a al menos 306, 322 habitantes.



'Recordemos que este punto, es uno de los puntos más importantes del área metropolitana de Monterrey, es el punto con mayor tráfico, es uno de los cruces peligrosos, número 1, no solo de Santa Catarina, sino del Estado', dijo.



'Aquí hay un número importante de accidentes o hechos viales, por este punto pasan más de 100 mil vehículos de los cuales el 12 por ciento es carga pesada, es de los puntos, de las avenidas de mayor penetración del área metropolitana.', señaló.



El edil mencionó que este mega puente que aligerará la carga vehicular en este sitio, debió hacerse hace varios años, debido a que el tráfico, la contaminación y los percances siempre se han concentrado en esta zona.



'Se debió haber hecho hace 10 años, si hace 10 años se hubiera hecho pues no hubiéramos ocasionado tantas molestias en estos próximos 4 meses que será el primer cuerpo y otros cuatro meses del segundo cuerpo', aseveró.



Nava expuso, que en conjunto con el gobierno del Estado, se pusieron a atender la agenda de los ciudadanos que 'estaba rezagada' y se echaron a andar proyectos de gran inversión como este.



'Hicimos a un lado colores, hicimos a un lado partidos y nos pusimos a ver la agenda de las y los ciudadanos que estaba rezagada por más de 10 años, empezamos a poner los intereses de las familias de Santa Catarina por encima de cualquier otro y se logran este tipo de proyectos de casi 500 millones de pesos', sostuvo.



La inversión, no incluye sólo el mega puente que servirá como viaducto a los transportes de carga pesada para llegar al corazón del área metropolitana, también otros beneficios que con el avance de las obras, se rendirán ante los habitantes del municipio y quienes lo visitan.



'Hoy en día no es nada más un paso elevado, se trata de carriles especializados para el transporte público, se trata de carriles de alta ocupación, se trata de conectar con la estación del tren suburbano que inician a finales de este año, se trata de conectar dos corredores verdes', detalló.



Finalmente, el alcalde llamó tanto a los conductores foráneos, como a quienes son residentes de Santa Catarina a la paciencia.



'Paciencia, a las industrias de transporte de carga algo de sentido común, algo de iniciativa propia y nosotros como vecinos y residentes de Santa Catarina y que convivimos con el área metropolitana, pues contentos porque ya vamos a llegar temprano a nuestras casas y a nuestros destinos', expresó.