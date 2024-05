Apuestan a transformar desechos orgánicos... ¡en cemento!

Lo que iba a ser basura que contaminaría el medio ambiente ahora es aprovechado para fortalecer los cimientos de casas y edificios, ya que los residuos orgánicos durante su descomposición son utilizados para producir cemento, una apuesta a la economía circular.

Así lo explicó el gerente Regional de Regenera, Guillermo Díaz, durante el Foro Sustentabilidad y Reciclaje transmitido por Azteca Noreste y moderado por el periodista, Luis Padua.

También se contó con la presencia de Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos de Arca Continental México; Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente del estado, Jaime Torres, director de ECOCE y Adrián Lozano, cofundador de SOSAC.

Los desechos de la industria del concreto son 100% reciclables, ya que pueden triturarse y reutilizarse al generar más cemento o fragmentados para ser otro material en la construcción, pero hay otros que no se pueden tratar.

Díaz detalló que a través de Regenera se está logrando que los materiales que se consideran “no reciclables” tengan una segunda vida y no sean enviados a desechos sanitarios, donde podrían contaminar el medio ambiente, en su lugar aprovechan su energía en los hornos de cemento.

“El PET, se ha hablado, se puede recuperar alrededor del 60%, pero hay materiales que son los multimateriales que son muy difíciles para el reciclaje, pero que la energía contenida la podemos utilizar nosotros para producir cemento.

“En el horno tiene la ventaja de ser altas temperaturas y la fracción inorgánica, lo que no se quema se integra en la misma química del cemento, entonces lo que tenemos es un aprovechamiento del 100% de los materiales porque se integra Expertos llaman a las industrias a apostar a la economía circular que se da con el reciclaje como parte del cemento”, comentó Guillermo Díaz.

Agregó que existe una segunda modalidad de aprovechamiento, ya que además de producir concreto se pueden aprovechar los residuos para la generación de energías limpias.

El representante de Regenera hizo hincapié en su labor en otros estados en cuanto a la recolección y separación de materiales para su aprovechamiento y comentó que, aunque en Nuevo León no cuenta con una planta propia para esto, se apoyan de SIMEPRODE, para obtener los desechos.

“En Monterrey estamos colaborando ya con el organismo público, con SIMEPRODE desde el 2014, ellos tienen una planta donde ellos recuperan el material reciclable y nosotros al final de su banda quitamos los materiales que no son procesables o que no son ideales para el horno y ese material que no se pudo reciclar, nosotros nos los llevamos”, agregó Díaz.

Proyectos de este tipo son parte de la Economía Circular que limita el uso de recursos naturales mediante el reaprovechamiento de los productos ya fabricados.

