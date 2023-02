Aprovechan poco vigilancia para tomar alcohol en la presa

Pese a que está prohibido meter y consumir alcohol en la presa La Boca, visitantes siguen bebiendo en el malecón y en los estacionamientos

Por: David Cázares

Febrero 13, 2023, 7:01

Paseantes en la presa La Boca aprovecharon la poca vigilancia para saltarse la nueva prohibición de ingresar bebidas alcohólicas al embalse.

En un recorrido durante el primer fin de semana con la medida en vigor, se constató cómo la gente sigue bebiendo en el malecón y en los estacionamientos.

Y pese a que las autoridades municipales informaron que la prohibición iba acompañada de inspecciones, este domingo se pudo comprobar que a la entrada únicamente se les hacía un recordatorio verbal sobre la disposición a los visitantes.

Te puede interesar: Prohibirán meter y consumir alcohol en presa La Boca

Sin embargo, hubo quienes aseguraron no conocer la regla y que nunca les fue informada a la hora de ingresar a la presa.

“Nosotros no estábamos enterados de eso, es la primera vez que yo vengo; en la entrada no me dieron esa información, nada más me cobraron y me dejaron entrar”, dijo Patricia Pérez.





Para los comerciantes de La Boca, el que ahora solo se puedan consumir bebidas embriagantes en los establecimientos representa una oportunidad para evitar riñas como la del fin de semana pasado.

A pesar del beneficio advierten que, al menos durante estos primeros siete días, se ha registrado una baja en el número de paseantes.

“Sí ha bajado la cantidad de personas que nos visitan porque ya está muy distinguida la presa como un lugar a donde viene la gente a estar tomando y todo eso.

“Sin embargo, realmente las medidas están buenas porque no se prohíbe que no vengan a tomar, sino que es una medida para que no haya tanto descontrol y violencia”, dijo Gabriela Salazar.

Durante un sondeo los visitantes consideraron que la prohibición le quita parte del atractivo al embalse, que ya de por sí no es tan vistoso debido a su nivel de llenado.

“Es una buena medida, pero la verdad eso era por lo que la gente venía entonces creo que le va a pegar un poquito a la economía de la presa; si de por si no tiene agua, ahora que no se puede tomar más”, dijo Eliud Rodríguez.

Te puede interesar: Captan pelea en presa La Boca que deja un lesionado

Fue el pasado fin de semana cuando en las instalaciones se registró una riña que dejó como saldo a una persona herida, ante esto el municipio de Santiago informó que se instalarán filtros de seguridad para confiscar las bebidas alcohólicas que se pretendan ingresar.