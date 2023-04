Aplican medidas de seguridad por descargas contaminantes

Tanto la Secretaría de Medio Ambiente como Agua y Drenaje han impuesto procedimientos administrativos contra empresas por infringir el uso de la red de drenaje

Por: Andrea Rodríguez

Abril 26, 2023, 13:58

Ante las descargas contaminantes que han detectado y que afectan fuentes de abastecimiento de agua, Agua y Drenaje de Monterrey informó que, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, se han aplicado medidas de seguridad y procesos administrativos quienes estén infringiendo.

“De 2022 al 2023 la secretaria del Medio Ambiente impuso 16 medidas de seguridad consistentes en la prohibición de actos de uso de la red de drenaje y alcantarillado.

“Actualmente se encuentran en desahogo 15 procedimientos administrativos instaurados por la detección de valores de concentración de contaminantes en las aguas residuales superiores a los limites máximos permitidos por la norma oficial mexicano 002”, informó el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

Agregó que hasta el momento no se han aplicado multas pues aseguró que no buscan que sea una medida recaudatoria, sin embargo, indicó que sí se ha llegado a clausuras, pero no dio detalle sobre a cuáles empresas.

“Lo que está haciendo la secretaría es señalar a quienes están infringiendo, en algunos casos se han clausurado y una vez que las empresas se ponen en orden se levanta y se les deja trabajar.

“Lo que estamos buscando es que la gente, en este caso las empresas, actúen de manera ordenada y respetando las normas”, agregó.