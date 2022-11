Anuncia Samuel García compromisos en pro del medio ambiente

Al regresar a Nuevo León luego de su gira por Egipto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció los compromisos realizados tras participar en la COP27, las cuales dijo se traducen en acciones concretas para seguir cuidando el medio ambiente.



Entre las acciones y compromisos, el mandatario estatal destacó apoyo de recursos económicos con Reino Unido, agenda para ahorro de energía, impulso de derechos de la naturaleza y capacitación de empresas para disminuir sus emisiones contaminantes.





“Los gobiernos estatales de Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Ecuador y otros países de América Latina, se coordinan para poner en marcha los programas globales Race to Constitution, que las nuevas constituciones tengan los derechos de la naturaleza y mecanismos de protección; Race to Finance, para crear agendas e impuestos verdes para reforestar y tener apoyo en materia ambiental; y Race to Conservation, que esto busca que tengamos planes de mitigación, conservación y equilibrio de la biodiversidad', dijo el mandatario estatal.