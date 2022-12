Anuncia reducción del 50% en impuesto a pedreras

'A las pedreras ya las metimos en cintura, antes no tenían regulación, y ahora ya tienen que informar' señaló el gobernador Samuel García.

Por: Olivia Martínez

Diciembre 09, 2022, 17:57

El gobernador Samuel García anunció la reducción al 50 por ciento del Impuesto Verde que aplica a las pedreras por contaminar.



Ante socios de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), que le habían pedido bajar la tasa, el mandatario estatal dijo que reducirá el importe del impuesto, independientemente de que haya o no Paquete Fiscal para el 2023.



García Sepúlveda aclaró que con la aplicación de ese gravamen estatal, él logró su interés de acercar a ese sector para pactar co ellos en favor del medio ambiente.



Dijo que además se logró que ofrecieran hacer obras de infraestructura hídrica.



'Haya o no haya paquete, en un acuerdo administrativo yo puedo bajar la tasa. Es lo que se conoce como estímulo fiscal... a las pedreras ya las metimos en cintura, antes no tenían regulación, y ahora ya tienen que informar... las que contaminaban ya la mayoría puso techo', detalló.