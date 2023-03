Anuncia Estado aumento en penas a delitos ambientales

Señala el gobernador Samuel García que combatirán todas las fuentes contaminantes en Nuevo León, las cuales serán clausuradas

Por: Rosalinda Tovar

Marzo 17, 2023, 13:02

Tras enviar una modificación al Código Penal del Estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se elevarán las penas de los delitos contra el medio ambiente y adelantó que también supervisarán a todas las fuentes contaminantes.

Mediante un video, el mandatario explicó que aumentarán los años de cárcel a quien provoque incendios ya sea de manera dolosa o negligente, pues hay ocasiones que las corporaciones han hecho frente hasta ocho incendios en un día.

Agregó que algunos incluso fueron provocados, como el que se registró en Plutarco Elías Calles, Mitras, San Jerónimo y en Santa Catarina, por los que ya se interpusieron las denuncias correspondientes.

“Desgraciadamente eran delitos que no se consideraban graves, ya estamos hartos y cansados de esta gente idiota, no sé quién se le ocurre provocar, pagar para generar incendios, ya no nos importa.

“Todos ellos van a ser castigados, pero a partir de hoy viernes se manda a publicar el Periódico Oficial, este aumento de penas, ya he instruido a mi procuraduría Ambiental, ya he instruido a la Secretaría de Medio Ambiente, no escatimen, estamos triplicando auditores, vamos a ir por todas las fuentes de contaminación y las vamos a clausurar”, indicó García.

Además, hizo un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que atienda las denuncias presentadas por el siniestro ocurridos en la Sierra de Santiago el año pasado, por el que no se ha puesto una sola multa.

Asimismo llamó al Congreso local a que el lugar de paros, lo apoyen en promulgar la Ley que crea la Agencia de Calidad del Aire, con la que se dan facultades al estado para poder sancionar a las fuentes que incumplan las normas ambientales, sin que se invadan otros órdenes de gobierno.

“Ya es momento de dejar a un lado la pelea todo lo que han intentado afectar al gobernador está suspendido por la Corte y por jueces, ya ese tema hagámoslo a un lado, actuemos en consecuencia para ayudar el tema de contaminación”, subrayó el mandatario.

Señala Samuel a Congreso que no publicará “babosadas”

Después de anunciar que publicará la reforma al Código Penal del Estado para elevar sanciones en delitos ambientales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García señaló que lo que venga a favor lo avalará, y no “babosadas”.

En una transmisión, el mandatario se refirió con ese término a los cambios que presentó el Congreso Local a diferentes leyes que le quitan facultades al Ejecutivo.

“Todo lo que venga a favor por parte del Congreso, cuenten conmigo, y no babosadas ni ilegalidades de quererme quitar a mi gabinete o de quererme quitar el cargo, eso no lo voy a permitir.

Ya la Suprema Corte y muchos juzgados de Ciudad de México, de Nuevo León y de Tamaulipas ya suspendieron, ¡ilegalidades no!”, resaltó García.

De igual forma pidió a los diputados unirse y atender la exigencia de los ciudadanos en distintas materias, una de ellas, contra la contaminación.

“Yo le digo al Congreso en lugar de paros, en lugar de pelea, debemos de estar unidos ante la exigencia de la ciudadanía”, concretó el mandatario.