Anticongelante para el auto; datos a tener en cuenta

Ante la próxima onda gélida que llegará a Nuevo León el fin de semana, mecánicos dan algunas recomendaciones para proteger su vehículo

Por: Marcial Pasarón

Diciembre 21, 2022, 8:03

Entre los consejos dados a conocer, lo más recomendable es llevar el vehículo a un taller.



El dueño de un taller mecánico en el centro de.la ciudad aseguró que aún hay tiempo para evitar dañar el radiador y por consiguiente el motor del auto.



'Lo más recomendable es traerlo a un taller, porque es ahí donde el mecánico sabe la cantidad exacta que debe llevar un radiador'.



Pero en caso de que no tenga la oportunidad de acercarse a uno, usted mismo puede hacer el cambio de agua por el anticongelante.



Raúl Amaya, del taller PCM Automotriz, indicó que en casa lo pueden hacer.



'Antes que nada es asegurarse que el motor está frío y de esta manera buscar la válvula que está en la parte inferior del radiador', indicó.



Luego de ubicarla es aplicar un poco de fuerza para abrirla y dejar que el agua salga del mismo.



Ya cuando esté vacío colocarlo directamente al radiador o a través del depósito donde va el agua.



El especialista indicó que no de no contar con el anticongelante se puede colocar un poco de alcohol en el agua y esto evitará que sufra de congelación.



Por otra parte, en la época de frío las pilas o acumuladores dejan de funcionar.



'Es recomendable que si la pila ya tiene más de un año de servicio es mejor acercarse a un centro de servicio para que la revisen y más si van a salir a carretera', dijo.



Así es que ya lo sabe, para este fin de semana prepárese con tiempo para que el frío no lo sorprenda.