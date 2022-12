Ante onda gélida, recomiendan proteger tuberías

Agua y Drenaje de Monterrey recomendó a los ciudadanos proteger con materiales básicos tuberías y medidor para evitar el congelamiento

Por: Javier Torres

Diciembre 22, 2022, 11:24

Con la llegada del frente frío número 19 también llegan problemas para nuestro drenaje, tinacos y tuberías ya que pueden sufrir daños si no los protegemos adecuadamente.

Como lo vivimos a lo largo del año, la seguía en el Estado hizo invertir a miles de regiomontanos en tinacos para subsistir la escasez del agua.

Doroteo Treviño, asesor operativo de Agua y Drenaje, nos invita a cuidar las tuberías.

‘’La forma de protegerlas es típicamente se ha hecho con papel periódico, hoy en día se está escaso, pero sí hay ese papel a la mano, el que sea, se puede proteger. Hacer varias capas de papel, doblarlo e ir enrollando la tubería e irle poniendo todo tipo de cinta, scotch, cinta canela, cinta de aislar, lo que sea. Algo que lo pueda fijar’’, comentó.

De igual manera, recomendó estar atentos a los tinacos.

‘’A los tinacos en sí, no les pasa nada porque si no están llenos, si no están herméticamente cerrados el agua de cambiar del estado líquido al sólido se incrementa su volumen y lo que va hacer será tomar más volumen del tinaco sin que le provoque ningún problema’’, dijo.

Si usted tiene un detalle similar puede comunicarse a esta línea.

‘’Es al 073 principalmente o puede comunicarse a las redes sociales de Agua y Drenaje en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí están las redes sociales, pueden hacer los reportes ahí’’, añadió.

Siempre es importante seguir estos pasos para evitar cualquier tipo de percance e incluso fugas internas. Prevenir antes que lamentar.