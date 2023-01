Angustia lleva a familia a dar con muerte de ganadero

La angustia hizo que la familia del ganadero asesinado Gustavo Levy Navarro comenzara a rastrearlo desde el viernes pasado y realizara el triste hallazgo

Por: David Cázares

Enero 11, 2023, 6:57

Al resultarles extraño que no contestaba llamadas ni mensajes, la familia del empresario sampetrino Gustavo Levy Navarro, fue la que rastreó su paradero y confirmó finalmente que algo malo sucedía con su ser querido.



Nuevos detalles permiten conocer cómo ocurrió esta tan terrible tragedia: la hija del ganadero, Carolina Levy Handal, fue la que le pidió al hijo del chofer, quien tampoco aparecía, que fuera al rancho La Rumorosa, de Villaldalma, a buscar a ambos hombres. Al entrar el hijo del empleado por la parte trasera, ya que en la entrada nadie respondía, encontró a otro jornalero y su familia amarrados.



Luego, el joven le avisó a la hija de Levy y a la Policía Ministerial, la cual finalmente el sábado pasado cateó el rancho y encontró al empresario y a su chofer calcinados.





Los detalles del caso fueron revelados en exclusiva a INFO7 por una persona cercana al caso que pidió no revelar su identidad.



“El hijo del chofer, también ya preocupado, va y se mete al rancho por una cerca de atrás; le dijeron que no se metiera por la entrada. Ahí dice él que ve al vaquero atado, los deja y se sale; a su papá no lo vio, pero va y avisa”, indicó la fuente.



La fuente señaló que todo empezó el pasado jueves cuando Levy Navarro, de 85 años, fue al rancho como cada semana, junto con su chofer. Al llegar se topó con que estaba tomado por un grupo delictivo de al menos seis hombres.



El hijo del chofer sólo vio a la familia amarrada, pero no los cuerpos calcinados.



“Abrieron la caja fuerte y no tocaron las armas, como que andaban buscando otra cosa u otras armas, porque esas eran de cacería.



“Los celulares se encontraron todos pisoteados, y la casa la hicieron pedazos, machetearon aquí y allá, la destrozaron”, dijo la fuente.

‘ERA MUY BRAVO’

Aunque la autoridad estatal informó que Levy no se enfrentó a los delincuentes, la fuente dijo que según la familia eso posiblemente sí ocurrió, pues el ganadero era de carácter muy fuerte y decidido.





SUFREN ‘KARMA’ Y MUEREN



La muerte del empresario, según reportes oficiales, ocurrió el jueves 5 de enero, y el viernes 6, cinco de los seis hombres que tomaron el rancho usaron la camioneta y en el kilómetro 81 de la carretera a Colombia, se toparon con policías de Fuerza Civil; al tratar de huir, se estamparon y murieron.



“Chofer de mucha confianza, a él le habían regalado la camioneta 'pick up', que fue con la que se volcaron estos”, dijo la fuente.



Esa versión fue confirmada ayer por el Secretario de Seguridad del estado, Gerardo Palacios Pámanes.





ABANDONAN SUS TIERRAS

Tiempo atrás, otros ganaderos ya se habían ido de la zona de Villaldama precisamente por la inseguridad que vivían.



Este fue el caso del empresario Reynaldo Villarreal, quien fue dueño de Quesos Chen, y quien dejó su propiedad por ese motivo.



El rancho de Villarreal estaba frente a La Rumorosa, la propiedad del ganadero Levy Navarro, ultimado por el grupo de criminales la semana pasada.

Con información de elhorizonte.mx