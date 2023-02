AMLO no permitiría a Tesla instalarse en Nuevo León

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este viernes que no otorgaría el permiso la empresa de vehículos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, instale una planta en Nuevo León con el argumento de la falta de agua.

“Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, dijo el mandatario cuestionado sobre el tema en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.