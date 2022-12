Alza en tasa impositiva a casinos resulta contraproducente

Reportan que la industria del juego resulta afectada en empleos e ingresos, pero además para Nuevo León provocó menos aportación fiscal

Por: Olivia Martínez

Diciembre 14, 2022, 12:13

Debido a la nueva tasa impositiva que se le aplicó en Nuevo León en este año, la industria del juego resultó afectada, pero no sólo en la generación de empleos y en sus ingresos, sino al grado que el nuevo gravamen provocó que cayera la aportación fiscal para el Estado: se estimaba que al cierre de este 2022 la aportación de los casinos y demás casas de apuestas fuera de mil 300 millones de pesos, pero será de sólo 950 millones de pesos.



El representante del Consejo Regional de la Industria del Juego, Guillermo Martínez, advirtió que los nuevos impuestos favorecen la operación de negocios clandestinos que operan al margen de la ley y que propician la inseguridad y la evasión de impuestos.



Y por el contrario: no garantizan que suba la recaudación para el gobierno, aportación que está etiquetada para la Seguridad.



'Hubo un 50 por ciento de incremento de la tasa impositiva a los clientes de modo directo, de 10 a 15 por ciento', dijo.



Aseguró que con el impuesto a las máquinas de juego, el incremento del 50 por ciento, se esperaba que la participación de los clientes generara una aportación de mil 300 millones de pesos al Estado, pero no fue así, sino de sólo 950 millones de pesos



'De nada sirvió subir la tasa impositiva, no significa que vas a recaudar más', sostuvo.



La industria formal genera 30 mil empleos directos y 100 mil indirectos.



Son 7 grupos que representan a unos 30 establecimientos.