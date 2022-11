Alcaldes forman Pacto por Nuevo León; buscan fuerza y unión

Con esto los 24 ediles buscan convertirse en una fuerza de contención ante el autoritarismo que perciben por parte del gobernador Samuel García.

Por: Olivia Martínez

Noviembre 14, 2022, 17:15

Veinticuatro alcaldes de Nuevo León del PRI, PAN, Morena, PVEM y uno independiente formaron el 'Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos' y, con el respaldo del Congreso Local, buscan convertirse en una fuerza de contención ante el autoritarismo que reciben del gobernador Samuel García, a quien calificaron de tirano y de quien, aseguraron, han recibido humillaciones, desprecios en el reparto fiscal y malos tratos con los embargos.

Los ediles amenazaron con aprobar el presupuesto estatal no como lo pida el Ejecutivo, pues así no transitará, sino como se requiera para que no vuelva a haber municipios pobres que pidan limosna, aprovechando que la soberanía radica en el Congreso.

El alcalde de Apodaca, César Garza, reveló que el gobernador Samuel García le llamó en la mañana para dialogar, pero la respuesta de los alcaldes es que se reunirán sólo bajo nuevas condiciones y hasta después de que el Congreso apruebe modificaciones legales para fortalecer los recursos de los municipios, reforma que por cierto ya avanza en el Congreso y fue turnada a Comisiones.

Así que ahora las negociaciones serán como lo indiquen los alcaldes y el Congreso, no como lo pida el Ejecutivo, de quien dijeron estar decepcionados, ya que ni en los peores tiempos de El Bronco eran tratados así.

El jueves, los ediles se trasladarán a Agualeguas para evaluar la situación de recursos de ese municipio y el viernes a Galeana, todo con el fin de garantizar la autonomía municipal y tener municipios más fuertes económicamente.

Garza Villarreal sentenció que Samuel ya enseñó su peor cara.