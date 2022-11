Agudiza pandemia de Covid pobreza alimentaria en Nuevo León

Expertos revelan: de 2019 A 2021, pasa de 160,000 A 430,000 las personas que no pueden comprar canasta básica en el estado

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 15, 2022, 13:24

Un 7% de la población en Nuevo León gana apenas $2,000 pesos mensuales, lo cual no les alcanza ni siquiera para costear los productos de la canasta básica.



Antes de la pandemia por el Covid- 19, este número se ubicaba en el 3%, ya que según métricas del gobierno estatal, previo a ella, la cantidad de personas que tenía esos ingresos era de 160,000.



Sin embargo, después de la emergencia sanitaria, dicha cifra pasó a 430,000 habitantes, es decir, aumentó un 169 por ciento.



Estos datos fueron revelados dentro del Foro: La pobreza en Nuevo León: ¿Cómo hacerle? La ruta de la inclusión para ser iguales, al presentar el panorama de cómo se encuentra la pobreza en la entidad.



Enrique Gómez-Junco Blanq-Cazaux, presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P, destacó que hace 6 años no se contaba con los datos, pues este es el primer paso para poder enfocar programas como el de “Hambre Cero” para atender la problemática.

“Lo que identificamos en el hambre primero fue ¿a quién vamos a atender?, entonces hay 430,000 personas en el estado que viven por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos; esto quiere decir, que ganan menos de $2,000 al mes y que no les es suficiente comprar una canasta básica, sabemos que están en una carencia alimentaria”, indicó el experto.



Cinthya Caamal Olvera, investigadora de la UANL consideró que esta debe ser vista desde un concepto multidimensional, es decir, que se vea no sólo desde los ingresos, sino también de la falta de derechos sociales.



Por su parte, Ana Fernanda Hierro, directora del Consejo Nuevo León, subrayó no sólo se debe analizar la posición en la que se encuentran las personas, sino también el acceso a las oportunidades que tienen.

Con información de elhorizonte.mx