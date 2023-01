Agradece ayuda divina para salir vivo de incendio en su casa

Un voraz incendio en una vecindad de la colonia Independencia consumió parte de su patrimonio, pero don Catarino expresó su agradecimiento por seguir con vida

Por: Ernesto Ochoa

Enero 20, 2023, 10:32

Para don Catarino, de 87 años, lo que el fuego se llevó de su hogar no tiene más que un valor material y resalta más un hecho divino que le permitió salir con vida.



Y es que la tarde del miércoles un incendio en una vecindad de la colonia Independencia, consumió gran parte de su patrimonio.



En su intento por sofocar las llamas con tinas de agua, don Catarino estuvo a punto de quedar atrapado.

Su cuadro de la Virgen de Guadalupe le fue devuelto por un bombero que lo localizó en un cuarto siniestrado.





“Doy gracias a mi Dios que aquí estoy, porque me caí y me pude parar, porque me caigo y ya no me puedo parar”, expresó.



Un día después del incendio sus hijos le ayudaron para realizar la limpieza y remover los restos de su vivienda.



La lumbre calcinó aparatos de primera necesidad como una bicicleta, ropa y sus medicamentos para la diabetes.



Una brigada de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León acudió para brindarle ayuda humanitaria.



Aunque la habitación donde duerme no resultó afectada, los daños en el resto de su hogar sí son de consideración.