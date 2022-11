Afirma Javier Navarro que juicio político quedó suspendido

El secretario General de Gobierno señaló que diputados del PRI y el PAN por intereses que van más allá de lo profesional tiene algo en su contra

Por: Brian Jiménez

Noviembre 30, 2022, 11:43

Luego de que tanto Mauro Guerra, como diputados del PRI y el PAN, emprendieran acciones legales en contra del secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por la falta de publicaciones de decretos, el juicio quedó suspendido y a su favor, argumentó que el artículo 71 de la antigua Constitución, no establece un plazo para la publicación de los mismos.



Navarro señaló que los miembros del Congreso, tanto del PAN como del PRI, por intereses que van más allá de lo profesional tiene algo en su contra y han apresurado los procesos para afectarlo.



'La Constitución establece dos artículos muy importantes, el 14 y el 16 que son las garantías que tenemos todos los ciudadanos, los derechos humanos que se nos tienen que respetar, el más importante de ellos es el derecho de audiencia y el debido proceso', señaló.



Asimismo, el secretario sostuvo que estos miembros del Congreso han violentado los artículos 14 y 16 de la Constitución.



'El PAN y el PRI le rinde pleitesía a Zeferino Salgado, a Raúl Gracia, a Francisco Cienfuegos para responderles a ellos han violado el artículo 14 y 16 y que lástima que siendo miembros del Congreso actúen de esa manera', refirió.



'Es un día de luto para el estado de derecho por los diputados del Congreso del Estado del PAN y el PRI, se violaron todas la garantías, no dejaron estar presente en la audiencia que tuvieron para la procedencia del juicio penal que dicen tener en mi contra', aseguró.



Declaró que aunque la denuncia fue presentada por Mauro Guerra, este también votó a favor de quitarle el fuero para que pueda ser procesado y aseguró que los involucrados están actuando fuera de la ley.



'Ayer estaban intentando quitarme el fuero y lo consiguieron a las 8 y pico de la noche, a las 6 de la tarde había una patrulla de ministeriales, dos horas antes, como si el Fiscal Anticorrupción ya supiera cuál era el fallo, mandó a estas personas para molestar a mi familia y molestarme en mi domicilio cuando el fuero les impedía hacerlo', aseveró.



Dijo que esa unión de los diputados del Congreso pertenecientes al PAN y al PRI con la Fiscalía, da miedo.



'Yo me siento muy tranquilo porque no he violado la Constitución, porque no he hechos absolutamente nada que dañe a mi querido Estado', dijo.



El funcionario, finalizó asegurando que emprenderá acciones legales en cortes internacionales contra Mauro Guerra, Carlos de la Fuente y Javier Garza y Garza.