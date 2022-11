Aficionada de Tigres que mostró su busto abre su ¡OnlyFans!

Carla Garza decidió complacer a los cientos de seguidores en sus redes sociales que le pidieron que abriera su cuenta de OnlyFans para verla como en el estadio

Por: Patricia Agüero

Noviembre 02, 2022, 12:29

La joven regiomontana que cautivó a cientos de aficionados en el estadio Universitario ya tiene cuenta de ¡OnlyFans!



El pasado 13 de octubre la pasión se apoderó de Carla Garza al celebrar de una forma poco convencional la anotación de André Pierre-Gignac.



Y es que no era para menos, pues por medio de la 'pena máxima', Tigres abrió el marcador al minuto 85 del encuentro contra el Pachuca (ahora Campeón de la Liga Mx)



Mientras tanto, en una zona de la tribuna del estadio Universitario, se vivían otras emociones, pues Carla Garza se dejó llevar por la emoción y se levantó su jersey de Tigres, mostrando al aire sus pechos sin ningún pudor.



La mujer saltaba y celebraba el gol del 'Ser de Luz', mientras otros valientes aficionados se acercaban a ella aún con el torso desnudo para tomarse fotos.





También te puede interesar: Aficionada de Tigres calienta El Volcán tras gol de Gignac



El video de la mujer rápidamente se viralizó y los usuarios se volcaron a investigar de quién se trataba y sus redes sociales.



La búsqueda tuvo éxito, su nombre: Carla Garza, regiomontana y aficionada de Tigres.





La mujer dijo que prometió a la tribuna que si André Pierre Gignac metía gol se levantaría la blusa y así ocurrió.



Carla Garza que refiere que no era muy asidua a las redes sociales, después de viralizarse el video, su cuenta de Instagram 'estalló' con cientos de solicitudes y actualmente tiene 79,590 seguidores, de 300 que asegura tenía.



El pasado 20 de octubre Carla Garza desmintió una publicación que aseguraba que tenía cuenta de OnlyFans.



'FAKE!!!! aún no tengo ONLY cuando lo decida abrir aquí o en mi IG @caarlagarzaaoficial les daré la noticia', escribió en un post de Twitter.



Finalmente, el día llegó. El día de ayer Carla Garza compartió su cuenta de OnlyFans: 'Hola chicos, suscríbete para conocer todos mis secretos', dice el texto de bienvenida, la cual tiene tres publicaciones.



En sus publicaciones, Carla Garza deja en claro que no le afectan las críticas a su persona, ella es feliz y disfruta de la vida.