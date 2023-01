Adecúa IMSS paso peatonal para derechohabientes

Foto: Especial

Para protección de sus derechohabientes, el IMSS llevó a cabo una serie de adecuaciones viales frente a la Sub delegación No.2 sobre la avenida Manuel Barragán.

Por: Marcial Pasarón

Enero 21, 2023, 15:24

Para protección de sus derechohabientes, el IMSS llevó a cabo una serie de adecuaciones viales frente a la Sub delegación No.2.



La dependencia está ubicada sobre la avenida Manuel Barragán, donde el Seguro Social colocó un semáforo con botón manipulado por el usuario.



Además, fueron instalados reductores de velocidad, para los vehículos que se desplazan hacia el sur de esa arteria.



Sobre el pavimento se pintaron en blanco las rayas preventivas y el área para discapacitados.



Asimismo, en el camellón central se adecuaron escalinatas con barandal de acero pintado en amarillo.



Aunado a lo anterior, se habilitó un estacionamiento frente a la Sub delegación, mientras se llevan a cabo los trabajos de remodelación del almacén localizado en ese inmueble.



Con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social busca proteger la integridad física de quienes acuden a esta institución a realizar algún trámite.



El coordinador de prensa del instituto, Juan Cortés Vela, refirió que estos trabajos de vialidad se realizaron en conjunto con el municipio de Monterrey.



“El semáforo tiene una duración de dos minutos y tiempo suficiente para que las personas crucen la avenida”



Se dio a conocer que al abrirse un estacionamiento en una parte del estado de beisbol, permitirá que en el estacionamiento que existe dentro de la sub delegación se asignen cajones especialmente para personas con alguna discapacidad o de la tercera edad