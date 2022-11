Adalberto Madero nuevamente será papá de un varón

Adalberto Madero informó que el bebé, que será su segundo hijo, podría nacer a finales del mes de febrero o a inicios de marzo

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 28, 2022, 13:39

El ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, se encuentra feliz pues otra vez será papá de un varón.



En entrevista exclusiva, el también editorialista de INFO7 contó cuál será el nombre de su hijo, el cual dijo podría nacer a finales del mes de febrero o a inicios de marzo.



Madero señaló que fue su esposa Gabriela Martínez quien le dio la noticia luego de asistir a un chequeo con su médico y realizarse una ecografía en 4 D.



“Estamos muy feliz porque estamos esperando un nuevo hijo que va ser hombre, hoy mi esposa me dio esa noticia, me mando unas imágenes, está idéntico a nuestro actual hijo y esperamos que nazca a principio del siguiente año.



“Le vamos a poner Armando Gabriel, Armando como un regalo a mi papá porque no tiene un nieto con su nombre y Gabriel por mi esposa, que se llama Gabriela. Estoy muy feliz por este regalo que me está dando mi mujer y la bendición de Dios de que nos dé la oportunidad de disfrutarlos en vida”, dijo Madero.



El ex alcalde de Monterrey compartió a este medio las ecografías de su hijo, donde se puede observar cómo en algunas pone sus manos en su cara.



Agregó que está feliz de que su primer hijo, Adalberto, vaya a tener un nuevo compañero con quien convivir.



“Cuando estaba jugando a su mamá o mí nos dice que quiere jugar con nosotros… la ventaja es que con su nuevo hermano ya va a tener un compañero con quien estar y con quien jugar”, agregó.