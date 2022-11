Acusan favoritismo en proceso para elegir nuevo Fiscal

Roberto Gallardo, aspirante a Fiscal General, afirmó que Javier Flores Saldívar será el elegido para ocupar este cargo en Nuevo León

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 07, 2022, 14:43

El candidato a Fiscal General de Nuevo León, Roberto Gallardo, afirmó que ya hay cuatro candidatos favoritos para presentar al Congreso del estado, entre los que se encuentra Javier Flores, quien Gallardo dijo será el nuevo Fiscal.



Durante su comparecencia ante el Comité de Selección del Congreso, Gallardo aseguró que desde el inicio había una lista de “ungidos”, quienes serán los finalistas en este proceso y entre los que se encuentran además de Flores, el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones y Genaro García.



“Lo primero va a ser evitar que las personas que están a cargo de esas instituciones regresen a través de simulaciones, tenemos información muy clara de que ya hay elegidos para la Fiscalía, se trata de Esteban Cantú, Genaro García de la Garza, Adrián de la Garza y Javier Flores Saldívar.



“Tenemos información de que estas cuatro personas son los nombres que van a llegar ya a este Comité autorizados ya por parte de los partidos que dominan este Congreso y sabemos que Esteban Cantú será descalificado por no cumplir con todos los requisitos al igual que Genaro García”, dijo Gallardo.



Asimismo, aseguró que en el caso de Adrián de la Garza este será vetado por el gobernador y con la cual se dará el nombramiento a Javier Flores Saldivar, quien fue el ex abogado del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.



“Lo primero que tenemos que hacer es evitar que el abogado defensor del ex mandatario llegue a ser procurador puesto que cuando fue procurador encubrió delitos que claramente estaban a la vista de la ciudadanía, incluyendo tráfico de influencias, de peculado y desvío de recursos.



“El mismo procurador que debía de investigar dijo que no había pruebas cuando a él le correspondería sacar las pruebas”, dijo el candidato a Fiscal, Roberto Gallardo