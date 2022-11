Acusa Navarro a Congreso de falsificar firma en decretos

This browser does not support the video element.

Asegura Javier Navarro, secretario General de Gobierno que muchos decretos aprobados por el Congreso tiene la firma falsificada de la diputada Ivonne Álvarez

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 30, 2022, 8:40

Una de las razones por las que no se han publicado los 65 decretos aprobados por el Congreso de Nuevo León es que muchos de estos contienen la firma falsificada de la entonces presidenta del poder legislativo, la diputada local priista, Ivonne Álvarez García, acusó el secretario General de Gobierno del estado.



En entrevista con Azteca Noreste, Javier Navarro Velasco, denunció también que ayer, a las 6:00 de la tarde, dos horas antes de que el pleno del Congreso aprobara su desafuero precisamente por no publicar dichos decretos, agentes ministeriales ya estaban en su casa “hostigando” a su familia con el argumento de que le llevaban la notificación de que lo estaban investigando.



Los agentes, acusó Navarro, fueron enviados por el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, a quien identifico como una persona “doblegada y manipulada por quienes manejan al PRI y PAN.



“Tengo pruebas, las placas, los nombres, número de esos ministeriales. (Acudieron) A las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche votaron los diputados para que me desaforaran ¿Cómo iban a saber los ministeriales que podían iniciar una indagatoria en mi contra si ni siquiera estaba desaforado?”, mencionó el secretario General de Gobierno.



Sobre la falsificación de la firma de la diputada Álvarez , Navarro dijo que tienen pruebas periciales que comprueban que los decretos no son de “puño y letra” de ella.



“No pudimos publicar, (los decretos) encontramos que había firmas falsificadas de quién era presidenta del Congreso, la diputada Ivonne Álvarez, entonces hicimos una investigación y se efectivamente hay firmas que no son puestas de su puño y letra, conforme a un peritaje que nos dieron. Entonces iniciamos nosotros investigaciones porque imagínate qué peligroso es que estén falsificando las firmas de la presidenta del Congreso”, señaló Navarro.

El secretario de Gobierno dijo que además de las firmas falsas, tampoco se han publicado los decretos porque en el artículo 71 de la Constitución vigente cuando estos se aprobaron, no se establece un plazo para realizar dicha acción.



También dijo que sobre dichas aprobaciones del Congreso pesan recursos de amparo que le impiden publicarlos y que él no caería en un desacato a los jueces.



“Me siento completamente tranquilo no he incumplido con ningún precepto de la Constitución, ni he cometido ningún delito. Pero además tengo la obligación de no publicarlos porque tengo órdenes judiciales de suspensiones de amparo para no llevar a cabo los actos que se llevaron ilegalmente o indebidamente en el Congreso en varias sesiones” agregó.



Ayer, alrededor de las 20:00 horas, el Congreso local aprobó desaforar a Navarro Velasco por no publicar 65 decretos.



Ante esta situación en su contra, el secretario General de Gobierno aseguró que se defenderá y acudirá con las instancias correspondientes.



“Esos conflictos de interés violan artículos muy importantes de los derechos humanos a nivel internacional. Tendré que iniciar acciones ante esas instancias”, agregó.