Acusa De la Fuente a Samuel por ordenar alerta migratoria

El diputado panista Carlos de la Fuente denunció que estuvo retenido en Chicago junto a su familia por una alerta migratoria ordenada por Samuel García

Por: Olivia Martínez

Noviembre 15, 2022, 13:44

En medio de la pugna política por la designación del Fiscal de Justicia, el líder de los diputados del PAN en el Congreso Local, Carlos de la Fuente, denunció que el gobernador Samuel García ordenó una alerta migratoria en su contra y que junto con su esposa e hijos estuvo retenido en Chicago y también a su regreso a México.



El legislador panista denunció que este es un ataque 'cobarde, vulgar y corriente' del mandatario estatal por la postura opositora del grupo legislativo de Acción Nacional.



Acusó que el orquestador de los ataques e intimidaciones a las esposas e hijos de los diputados es un funcionario ligado al gobernador.



Ese funcionario, afirmó, está detrás de las auditorías a su esposa.



Y le puso nombre y apellido: Carlos Mendoza, actual procurador fiscal de la Tesorería estatal (SAT local) y extitular de la UIFE.



'Es su brazo armado', declaró.



De la Fuente relató que el viernes pasado viajó de placer a Estados Unidos con su familia.



'Es un ataque cobarde, vulgar y corriente', dijo, 'el fin de semana hice un viaje y por agradecimiento del gobernador me pasaron al cuartito en el vecino país y me retuvieron dos horas ahí porque me pusieron una alerta migratoria de parte del Ejecutivo'.



Sin embargo, sentenció que no lo vencerán.



'A mí no me van a doblar, pero estaba tristemente con mis hijos y ahí ves cómo manejan la cobardía', reprochó.



Aclaró que el hecho de haber estado retenidos le pegó emocionalmente a sus hijos y a su esposa.



Ante todo esto, sentenció que se da por descartado cualquier negociación con el gobernador para el Presupuesto 2023.



Alegó que el gobernador reacciona así porque el Congreso no hace lo que él quiere.