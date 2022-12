Acude ex titular del SAT NL a audiencia de imputación

Por: Marcial Pasarón

Diciembre 01, 2022, 10:06

El ex titular del Servicio Tributario en Nuevo León, Félix Arratia, acudió la mañana del jueves a una audiencia virtual de imputación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas.



El ex funcionario estatal, fue citado por una juez de control a las 8:30 horas en una de las salas judiciales.



Durante la audiencia, se escucharán los alegatos del ex titular del SAT y los representantes de la Fiscalía Anticorrupción.



En base a la carpeta de investigación que fue entregada a la juzgadora, se desprende que Félix Arratia, fue acusado de los delitos de amenazas y abuso de autoridad.



La denuncia que originó la investigación y posible vinculación del ex burócrata estatal, fue interpuesta por la Secretaria Técnica del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Sarahí Aranda.



Trascendió que según las actas anexadas a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía estatal, Félix Arratia lanzó amenazas contra uno de los aspirantes a Fiscal General del estado.



Horas antes, el ex titular del SAT, había declarado haber pedido a la jueza que la audiencia fuera pública y se permitiera el acceso a los medios de comunicación.



Sin embargo la jueza desechó la petición alegando secrecia.



Paralelo a su asistencia a la audiencia, Félix Arratia declaró que ha sido el blanco de una persecución por parte de las Fiscalías Anticorrupción, Especializada en Delitos Electorales y General del Estado.



Debido a esto, publicó una rueda de prensa en la que aseguró que interpondrá una denuncia penal contra tres personas que son los responsables de violentar el derecho al debido proceso y por agilizar inmediatamente los trámites.