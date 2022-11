Aclara Ivonne Álvarez que sí son sus firmas en los decretos

La diputada Ivonne Álvarez señaló que el propio Javier Navarro se comunicó con ella para preguntarle si reconocía sus firmas y ella le dejó claro que sí

Por: Olivia Martínez

Noviembre 30, 2022, 14:15

Luego de que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, declarara que si no ha publicado algunos de los decretos que le envió el Congreso Local es debido a que hay firmas falsificadas de la diputada Ivonne Álvarez en su carácter de presidenta de la mesa directiva, la propia legisladora aclaró hoy que sí son sus rúbricas y que no son falsas.



Molesta, la diputada del PRI sostuvo que no entiende la postura de Navarro Velasco.



Dijo que el pasado 31 de octubre, el propio Navarro se comunicó con ella para preguntarle si reconocía sus firmas y ella le dejó perfectamente claro que sí eran.



Los dos documentos en cuestión datan del 11 de julio pasado y ella los firmó en su calidad de presidenta del Congreso, cargo que tuvo durante el primer año de ejercicio de la legislatura y que dejó el pasado 31 de agosto.



La diputada desmintió al funcionario ya que uno de esos dos documentos implica 20 decretos que él ya publicó en el Periódico Oficial.



Aseguró que está dispuesta a someterse a las pruebas grafológicas que le pidan porque tiene la certeza de que sí son sus rúbricas.