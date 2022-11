Acatarán suspensión de proceso de Fiscal: Mauro Guerra

El presidente del Congreso agregó que aún no son notificados del incidente de suspensión que se otorgó tras la controversia presentada por el gobernador

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 29, 2022, 13:43

El presidente del Congreso, Mauro Guerra, aseguró que acatarán lo que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determine, así como la suspensión, tal, como dijo, lo han hecho en todo el proceso.



“Somos un Congreso que cree en la legalidad, en que debemos de cumplir la Ley, acataremos las decisiones que en este caso lo que la Suprema Corte determine, haremos caso a las suspensiones, como lo hemos hecho hasta ahorita.



“Hasta el día de hoy todo se ha llevado en este caso conforme a la Ley, se han respetado las suspensiones que hubo, las audiencias, las convocatorias para integrar el Comité de Selección, todo se ha respetado, ese no es el problema”, dijo Guerra.



El presidente del Congreso agregó que aún no son notificados del incidente de suspensión que se otorgó tras la controversia presentada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.



Si bien señaló que ha habido una serie de herramientas que han buscado entorpecer el proceso de designación del nuevo Fiscal, Guerra indicó que confía en que pronto se pueda resolver y se pueda designar al Fiscal que necesita el estado.



“Entendemos que hay quien no quiere respetar la autonomía de la Fiscalía que este mismo Congreso le dio a Nuevo León, al final creo que si seguimos apegados a la ley y se cumple con lo que marca la ley este proceso podrá salir y Nuevo León podrá tener un nuevo Fiscal.



“Esperemos que no (se dé hasta el 2023), la verdad que yo entiendo que la Suprema Corte va a ver la necesidad que Nuevo León necesita un Fiscal, de poder resolver de la mañana más pronta y apegarlo a derecho”, agregó.